ほとんどの場合「急行」がより速い

鉄道には「急行」や「快速」など、各駅停車よりも停車駅の少ない種別が存在します。JRでは「急行」は別途料金が必要な種別、すなわち上位ですが、私鉄では一般的に追加料金が不要な種別として運行されています。

【え、もう走ってない!?】これが46kmノンストップの爆速快速列車です（画像）

では「急行」と「快速」どちらが上位なのでしょうか。これは会社によって異なります。

私鉄において「急行」と「快速」の双方が存在する路線では、一般的に「急行」の方が停車駅が少なく、上位として扱われる傾向にあります。

首都圏では現在、京王線や西武池袋線が双方の種別を設定しており、「急行」が上位の位置付けとなっています。

一方で、かつて「急行」よりも「快速」の方が上位だった珍しい例が東武鉄道です。伊勢崎線などの東武本線系統では、「快速」は特急に次ぐ長距離速達列車として位置付けられていました。また東上線でも、無料列車で最上位の「快速急行」に次ぐ種別として「快速」が設定されていましたが、これら東武の「快速」はいずれも廃止されています。

東武で順序が逆転していた背景には、かつての有料列車の名残があります。2006年に東急田園都市線・東京メトロ半蔵門線との直通運転を強化した際、それまで有料だった「急行」を特急へ格上げし、空いた「急行」の名称を、東急側の種別に合わせる形で無料の通勤準急（直通列車）に割り当てました。一方、既存の「快速」はそのまま維持されたため、「快速＞急行」という珍しい関係が生まれたのです。

新たな「快速」種別も登場

神戸市の市街地と三田・粟生方面を結ぶ神戸電鉄でも、かつて「急行」と「快速」の順位が逆転していました。



神戸電鉄の車両（画像：写真AC）



神戸電鉄には有料列車はなく、現在の種別順位は速い順に「特快速」「急行」「準急」「普通」となっています。

「快速」は1991（平成3）年に新設され、「急行」よりも停車駅を絞った通勤向けの速達列車として登場しました。当時存在していた「通勤急行」との混同を避け、利用者の混乱を防ぐ目的から、「急行」の上位に「快速」が据えられました。

しかし「快速」は2020年に廃止され、現在は日本で唯一の名称である「特快速」が最速種別となっています。ただし、三田線発の平日朝上り1本のみという極めて限定的な運行となっています。

また名鉄には「快速」という単独種別はありませんが、「快速特急」や「快速急行」があるように、既存の急行や特急よりさらに速い種別として“快速”を冠する例は多く見られます。

近年は運行本数や種別の整理が進み、「急行」と「快速」が同一路線で混在するケースは以前より減っています。しかし、新たな種別を設定する際には既存種別との関係や誤認防止が考慮されるため、「急行」と「快速」の関係性は路線ごとに独自の進化を遂げてきました。今後も時代のニーズに応じて、新たな“逆転現象”が生まれる可能性があります。