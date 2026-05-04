テレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」が３日に放送された。

この日は「美容整形で人生が１８０度変わった人ＳＰ」。

整形に１億円以上をかけていることで有名なタレントのアレン様にスポットを当てた。

アレン様は、ＳＮＳ総フォロワー数１００万人超え、インフルエンサーとしてバラエティー番組にも引っ張りだこ。整形を決意した理由は、学生時代に壮絶ないじめを受けたことだと過去に明かしていた。

５年前のＶＴＲでは１９歳から２２歳までに２５００万円を顔面整形に費やしたと話し「けっこう色々、整形を繰り返したりとか。メンテナンスもしてるので」と説明。「ずっとね、いじってて。とにかく今のこの顔をキープしないと。１０年後、歳をとっていくごとにシワはできるし、老けるし。こう人間っぽさがどんどん出てきちゃうじゃないですか。それがすごい、自分、嫌で。ずっと、この顔がいいの。（維持のために）整形してるっていうだけだから。今ね、メスとか入れてないんですよ」と、赤裸々に明かしていた。

ＶＴＲ内でメンテナンス費用を聞かれたアレン様は「月に、だいたい１５０（万円）」と答え、驚かせていた。