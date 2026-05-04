◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・前川右京外野手が同学年のライバルから先制３点二塁打を放った。初回２死満塁。中西の初球、変化球を迷いなく振り抜き、右中間にはじき返した。右腕とは“智弁対決”となった２０２１年夏の甲子園決勝で対戦。２安打を放ったが、チームは敗れた。あれから５年。価値ある一打で先手を取った。