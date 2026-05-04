【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大阪発の5人組ロックバンドNovelbrightが、5月2日にフリーライブ『Novelbright SPECIAL LIVE from MIDORI FES』を開催。大阪にてフリーライブを開催するのは約3年2ヵ月ぶりとなり、今回のステージでは1.5万人を魅了した。 ■ファンのみならず多くの観客が集まり、公園の芝生が見えなくなるほどの人だかりに 同ライブは、JR大阪駅前に位置する大阪の新たなランドマ