4日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（深0：40）では「有吉プライベート密着Q」を実施。有吉弘行が、妻で元フリーアナウンサー・夏目三久さんの“落とし物”を探した。【写真】ナイトスクープみたい？有吉弘行、妻・夏目三久さんの“落とし物”大捜索3月某日、都内公園に登場した有吉は「妻がイヤリングを落としてしまって。それを探してあげたいな。自分の中で、思い出のあるイヤリングだったみたいで、子供