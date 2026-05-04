関東地方で今年はじめて最高気温30℃を超える「真夏日」となりました。東京・練馬ではお昼過ぎに30.5℃を記録しています。けさの関東地方は強い雨と風に見舞われましたが、その後、良く晴れて気温が上がっています。関東地方で今年はじめて最高気温30℃を超える「真夏日」となりました。正午過ぎには東京の練馬で30.5℃を記録しています。「本当に夏が近づいてきた感じ。暑く感じています」各地の気温は、▼東京・八王子で29.9℃、