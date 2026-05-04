歌舞伎俳優市川中車（60）、長男の市川團子（22）が共演する「歌舞伎町大歌舞伎三代猿之助四十八撰の内獨道中五十三驛」が3日、東京・新宿のシアターミラノ座で初日を迎えた。東海道中膝栗毛に着想を得た物語で、宙乗りあり、早替わりありの大スペクタクルな演目。猫の怪を演じる中車は「父（二世市川猿翁）ゆかりの演目。あらためて尊敬の念を抱かずにいられない。その意思をしっかり継いでいかなければならないと2人で確認し