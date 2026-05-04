女優・菊池桃子が4日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎え、感謝の思いをつづった。 【写真】色あせないキラキラ58歳のポジティブな姿永遠のアイドル 「ここ数日、同じ5月4日生まれの 方々に偶然出会いました。そんな不思議な巡り合わせに背中を 押されるように 今年も無事に誕生日を迎えられたこと、 本当に感謝しています」と記し、「#感謝」「#ありがとうを込めて」のハッシュタグを添えた。 ケ