女優・菊池桃子が4日、自身のインスタグラムを更新。同日に誕生日を迎え、感謝の思いをつづった。



【写真】色あせないキラキラ 58歳のポジティブな姿 永遠のアイドル

「ここ数日、同じ5月4日生まれの 方々に偶然出会いました。 そんな不思議な巡り合わせに背中を 押されるように 今年も無事に誕生日を迎えられたこと、 本当に感謝しています」と記し、「#感謝」「#ありがとうを込めて」のハッシュタグを添えた。



ケーキ、頭の上にはまるでプリンセスのような王冠のイラストに加え、大きく「Happy Birthday to me！」の文字。さらに、明るい表情のショットで「live a positive and joyful every single day！♡」(毎日をポジティブで楽しいものに)と58歳の心境を伝えた。



4月19日には福井で恐竜の背にまたがる姿を投稿。同月27日には25日に行われた岡山県の「吉備津神社 国宝 本殿・拝殿再建600年+1 特別夜会」に参加した際の様子をつづっているほか、3月には娘とのソウル旅行を報告するなど、公私ともに充実がうかがえる。



ファンからは多くの祝福が届いており、「いつも心に癒しをありがとうございます」「いつも可愛い桃子さんがステキです」「いつまでも、可愛い桃ちゃんでいて下さいねー」「いつまでもIt's Real Fresh 1000%で、Peachfulな桃子さんでいてくださ～い」といったコメントが寄せられていた。



菊池は1968年生まれ、東京都出身。84年に映画「パンツの穴」でデビュー。同時に歌手デビューも果たした。プロゴルファーと結婚し、96年に長男、2001年に長女を出産も12年に離婚を発表。19年に当時、官僚だった新原浩朗氏と再婚した。戸板女子短期大の客員教授も務めるほか、現在は講演活動も精力的に行っている。



（よろず～ニュース編集部）