All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年3月7日に回答があった和歌山県在住70歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：ぺそぱ年齢・性別：70歳・男性居住地：和歌山県家族構成：本人のみ住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：不明リタイア前の年収：不明現在の預貯金：700万円リスク資産：2000万円「もう貯金を増やす必要はないのだが……」年金生活で貯金がで