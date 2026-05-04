ゴールデンウイークで熊本県内各地もにぎわいをみせています。 【写真を見る】5kg以上詰め込む人も？老舗メーカーが 太っ腹の“味噌詰め放題” イベント開催熊本・菊陽町 菊陽町では、味噌や醤油のメーカーが家計に大助かりのイベントを開いています。 記者「やまうち本店では"1分間味噌詰め放題"という、なんとも太っ腹なイベントが行われています」 味噌の詰め方次第では、5キロ以