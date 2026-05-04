2021年にLIVゴルフが創設され、2022年6月にロンドン郊外で初戦が開催されてからこの4〜5年、ゴルフ界には常に「PGAツアー対LIVゴルフ」の構図が見て取れた。しかし、その構図は今、ゴルフ界から消え去ろうとしている。〈スイング写真〉世界1位はなぜ曲がらない？答えはボールの位置だった両者の対立や確執は、一時期は非常に厳しいものとなり、数々の訴訟も起こされて、ゴルフ界は揺れ動き続けてきた。だが、そうした出来事は今