神戸ビーフをはじめとした国産の肉のおいしさを知ってもらうイベントが神戸で開催されています。 神戸ビーフが次々と鉄板の上で焼かれていきます。神戸市中央区にあるポートタワーのそばで開かれている「2026神戸ミートフェア～肉の街KOBE～」。神戸ビーフなど国産の肉を手ごろな価格で楽しんでもらいたいと50年以上前から開催されていて、国産の肉を使ったステーキや