【SVリーグ】ジェイテクトSTINGS愛知 3ー0 東京グレートベアーズ（5月1日・男子CS準々決勝）【映像】線審も思わず笑顔の「珍行動」男子バレーでアルゼンチン代表選手がサーブを放った直後に審判に“絡む”不思議な光景が見られた。線審も思わず笑顔を浮かべるやり取りにファンも「イン判定になりそう笑」などと反応した。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシー