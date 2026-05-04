開催：2026.5.4 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 7 - 1 [レンジャーズ] MLBの試合が4日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとレンジャーズが対戦した。 タイガースの先発投手はタイラー・ホルトン、対するレンジャーズの先発投手はジャック・ライターで試合は開始した。 5回裏、5番 スペンサー・トーケルソン 3球目を打って左中間