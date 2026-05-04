King Gnuの常田大希さんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。寝ぐせショットを投稿しました。【写真】King Gnu・常田大希の寝ぐせショット「今日の寝癖no.1は俺だ」常田さんは「今日の寝癖no.1は俺だ」とつづり、1枚の写真を投稿。寝ぐせで片側の髪の毛が高くそびえ立った、笑顔のショットを披露しています。この投稿にコメントでは「めちゃ強ww直立しとって草」「今日もかっこよすぎるんですけど！！」「なんで寝起きからそん