本レンズが発売されたのは2021年6月（ソニーEマウント用）。この焦点距離と開放F値の組み合わせからすると極限といえるまでの小型化を追求し、さらにタムロンならではの独自の仕様が盛り込まれている製品だ。 外観・仕様 最大径×長さはφ93×209.6mm（ソニーEマウント用）で、質量は約1,725g（三脚座除く）。近年発展の著しい超望遠ズームレンズのなかでは、特別に小型・軽量と感じにくいかもしれないが