2026年4月29日、中国メディアの観察者網は、ビザ緩和やインフラ投資により、中国が数年以内に米国を抜き世界最大の観光大国になる見通しだと報じた。記事は、世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）のデータを引用し、2025年に中国の観光経済が前年比9．9％増を記録した一方、米国はわずか0．9％の成長に留まったことを紹介。WTTCのグロリア・ゲバラ最高経営責任者（CEO）が、この成長率の劇的な差により、今後3〜4年以内に中国が米国を