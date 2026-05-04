クローゼット周りの整理整頓に使える「収納ボックス」を要チェック。【3COINS（スリーコインズ）】では半透明で中身が分かりやすい、開ける手間いらずな商品が登場しています。今回は公式サイトで「布団の収納や衣替えにとっても便利！」と紹介されている、シリーズで揃えたいアイテムにフォーカス。片付け上手になれそうなボックスをぜひ取り入れてみて。 馴染みやすいデザインの「ベッド & ソファ