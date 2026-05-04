半透明で中身がわかる◎【3COINS】衣替えに便利な「収納ボックス」

クローゼット周りの整理整頓に使える「収納ボックス」を要チェック。【3COINS（スリーコインズ）】では半透明で中身が分かりやすい、開ける手間いらずな商品が登場しています。今回は公式サイトで「布団の収納や衣替えにとっても便利！」と紹介されている、シリーズで揃えたいアイテムにフォーカス。片付け上手になれそうなボックスをぜひ取り入れてみて。

馴染みやすいデザインの「ベッド & ソファ下クリアボックス」

高さが抑えられたこちらは、公式サイトによると「ベッドやソファーの下の隙間を有効活用できるサイズ」なのだとか。蓋付きで、ホコリや汚れからも守ってくれます。半透明の素材で中が見え、お目当てのものを見つけやすいはず。シンプルなデザインも魅力。シリーズで揃えれば統一感も狙えます。価格は\550（税込）。

洗面所周りにも使える「フタ付きクリアワイドボックス」

厚みのあるアイテムの収納には、奥行き & 高さがあるこちらがおすすめ。公式サイトによれば「水や汚れに強い素材」とのこと。洗面所周りでも使えて、パジャマや肌着などの衣替えにも役立ってくれそうです。価格は\330（税込）。同シリーズでバッグタイプもあるので、気になる人はそちらも要チェックです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino