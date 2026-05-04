無傷の5連勝…6回0奪三振無失点の好投を見せたロブレスキー【MLB】ドジャース 4ー1 カージナルス（日本時間4日・セントルイス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキー投手は3日（日本時間4日）、敵地でのカージナルス戦で6回無失点の好投を見せ、連敗ストップの立役者となった。無傷の5連勝で、規定投球回にも到達し防御率1.25でリーグトップに登場。試合後に指揮官はレジェンド左腕との“共通点”を指摘し、本人もジョークを