5児の母でタレントの辻希美（38）が4月30日、自身のブログを更新。“バージョンアップ”した、高1長男への手作り弁当を披露した。【写真】「今日はスープジャー買って豚汁入れてみた」“汁物”付きになった中1長男への手作り弁当辻は、この春から長男・青空さん（せいあ・15）の弁当作りが朝のルーティンとなり、投稿では日々の弁当を紹介することが日課のようになっている。この日は「気圧なのか朝から頭痛とめまいと耳の調