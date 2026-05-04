5月4日（現地時間3日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズがホームのリトル・シーザーズ・アリーナでオーランド・マジックとの第7戦に臨んだ。 試合開始からリードが入れ替わるシーソーゲーム。2連勝で第7戦に持ち込んだ第1シードのピストンズは、同点で迎えた第2クォータ}