“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつき（２６）が、宮古島を訪れた様子をアップした。３日に自身のインスタグラムを更新し「実は初めての宮古島」だそう。「まるで海外に来たみたいな空気と光で時間の流れまでやさしくなる場所だった…」と癒された。「ただ“綺麗”じゃなくて、心ごとほどけるような世界観にうっとり」と余韻冷めやない。海辺で撮影した写真を披露。ブルーのベアトップで横たわった。フ