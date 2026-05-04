ラ・リーガ 25/26の第34節 エスパニョールとレアル・マドリードの試合が、5月4日04:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。 エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ティリス・ドーラン（MF）、ラモン・テラツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ブラヒム・デ