汗ばむ季節を快適に、かつ“きちんと感”も出したい！ そんなときに重宝するのが、風通しの良いメッシュ素材のアイテムです。カジュアルすぎず、ほどよい抜け感が演出できる万能選手。休日のリラックススタイルとしてはもちろん、冷房対策の羽織りなど、デイリーに重宝しないともったいないですね。とはいえ、やはりシルエットや素材感は非常に大事。Tシャツタイプも生地の厚みや透け感は気にしたいところです。今年も猛暑が予想さ