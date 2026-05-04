◇パ・リーグ日本ハム3―０オリックス（2026年5月3日エスコンF）日本ハム・北山は8回を投げ終え、ベンチの新庄監督に視線でアピールした。「行きたい？と言われたので、当然行きたいです、お願いします、と」。男に二言はない。9回も直球の球速は150キロ台。121球を投げ抜いて24年4月20日のロッテ戦以来、通算2度目の完封を初の無四球で飾り「目指している投手像にちょっと近づけた」と胸を張った。散発3安打に封じ、唯