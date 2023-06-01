◇ア・リーグヤンキース−オリオールズ（2026年5月3日ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）が3日（日本時間4日）、本拠地でのオリオールズ戦の3回に中越え13号2ランをマークした。これで、ホワイトソックスの村上宗隆に並び、両リーグトップタイの本塁打数となった。打球速度107・7マイル（約173.3キロ）、飛距離413フィート（約126メートル）、角度33度のジャッジ特有の高い放物線に、現地実況も