エールディヴィジ 25/26の第32節 ＡＺとトウェンテの試合が、5月3日23:45にAFASスタディオンにて行われた。 ＡＺはトロイ・パロット（FW）、ロザンヘロ・ダール（DF）、スベン・マイナンス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、Ａ