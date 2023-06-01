気象台は、午前1時31分に、大雨警報（土砂災害）を上市町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・上市町に発表 4日01:31時点東部では、4日朝まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■上市町□大雨警報【発表】・土砂災害4日朝にかけて警戒■立山町□大雨警報・土砂災害4日朝にかけて警戒