【プレミアリーグ第35節】(バイタリティ スタジアム)ボーンマス 3-0(前半2-0)クリスタル・パレス<得点者>[ボ]オウンゴール(10分)、エリー・ジュニオール・クルピ(32分)、ラヤン(77分)<警告>[ク]ジェイディー・カンボ(6分)、マクサンス・ラクロワ(38分)観衆:11,122人└ECL先勝から中2日のパレスはボーンマスに3失点完敗…先発の鎌田大地はHTで途中交代