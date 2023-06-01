プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ホタルイカとネギのパスタ」 「ポテトサラダの春巻き」 「アボカドとプチトマトのサラダ」 の全3品。 ホタルイカにポテトサラダ・・・いつものメニューにちょっと手を加えるだけで一味違ったおいしさに！【主食】ホタルイカとネギのパスタ プリッとしたホタルイカにシャキッと食感を残したネギがよく合います。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カ