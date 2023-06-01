陸上の世界リレー大会最終日は3日、ボツワナのハボローネで行われ、世界選手権出場枠決定ラウンドに回った日本は男子400メートルリレー（守、飯塚、桐生、井上）で51秒57の2組5着に終わり、来年の世界選手権（北京）の今大会での出場枠獲得を逃した。男子1600メートルリレー（林、吉津、今泉、中島）は3分0秒19の2組1着で同出場枠を獲得した。混合1600メートルリレー（平川、井戸、佐藤、松本）は3分12秒86の1組3着で出場枠獲