「ロッテ１０−０西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが大勝。連敗を２で止め、借金を３に減らした。「１番・右翼」で先発した藤原が、２試合連続マルチ安打となる２安打２打点。二回は糸川の外角シンカーを捉えて右越えの２号ランを放ち、「狙い球を自分のスイングで打つことができました」と振り返った。リーグ３位の打率・３１５は、トップのオリックス・西川と４厘差。高卒８年目に覚醒の気配を漂わせている