「ロッテ１０−０西武」（３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが大勝。連敗を２で止め、借金を３に減らした。

「１番・右翼」で先発した藤原が、２試合連続マルチ安打となる２安打２打点。二回は糸川の外角シンカーを捉えて右越えの２号ランを放ち、「狙い球を自分のスイングで打つことができました」と振り返った。リーグ３位の打率・３１５は、トップのオリックス・西川と４厘差。高卒８年目に覚醒の気配を漂わせている。

ヒーローインタビューでは、ともにお立ち台に上がったポランコをマネして「ゼッコウチョウネ」と発言。ファンへの一言をお願いされる「楽しいゴールデンウィークをお過ごしください」と返し、スタンドを爆笑させた。

藤原は大阪桐蔭で同学年の中日・根尾、巨人・横川とチームメートで２０１８年に甲子園春夏連覇を達成。同年度ドラフトで１位では阪神、楽天、ロッテの３球団が競合し、ロッテに入団した。

同年のドラフトでは広島・小園（報徳学園）、巨人・戸郷（聖心ウルスラ学園）、オリックス・太田（天理）、吉田（金足農）、日本ハム・万波（横浜）、阪神・小幡（延岡学園）らが指名を受け、各チームで主力級の活躍を見せている選手が多い。

彼らの中でも藤原は期待度が高い選手だったが、これまで不動の地位を築くまでには至らなかった。ただ、当時から端正な顔で人気の選手で、ネットでは藤原が活躍した時に「イケメンベースボール」という単語が躍る。この試合の一発にもネットで反応があり、「イケメン打者爆発！」、「イケメンホームラン最高！」、「これは文句なしにカッコいい一発」、「ライトへの打球美しすぎる！」、「あぁイケメンすぎるぜぇぇ」と絶賛の声が相次いだ。