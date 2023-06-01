セリエA 25/26の第35節 サッスオーロとＡＣミランの試合が、5月3日22:00にマペイ・スタジアムにて行われた。 サッスオーロはアルマン・ロリエンテ（FW）、ムバラ・エンゾラ（FW）、ドメニコ・ベラルディ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ペルビス・エストゥピニャン（DF）らが先発に名を連ねた。