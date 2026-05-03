■陸上第8回世界リレー2026第2日（日本時間3日、ボツワナ・ハボローネ）来年9月に行われる世界陸上北京大会の出場権をかけたリレー最強国決定戦“世界リレー”、日本の男子4×100mリレーが敗者復活戦に臨み、2走の飯塚から3走の桐生のところでバトンが繋がらず。14大会連続の世界陸上北京大会2027の出場権獲得とはいかなかった。前日2日の予選ではわずか0.01秒差で決勝進出を逃した“リレー侍”、組上位2着に入れば世界陸上の
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