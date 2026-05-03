4月20日に都内で開かれた会見でお披露目された、ワインがテーマの5人組新歌謡グループ「SHiZUKU」（しずく）が、6月13日に本拠の東京・浅草九劇で開催するプレデビューライブが、始動した4月29日の「しずくの日」の先行販売から2日間で完売した。そのことを受けて、開催当日の午後2時30分から行う、関係者のみが見られるリハーサルの一部座席を一般開放し、追加公演「プレデビューライブテイスティング公演in浅草九劇」を開催す