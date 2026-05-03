◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１２ＤｅＮＡ（３日・神宮）ＤｅＮＡは２２安打１２得点の猛攻で、開幕８戦目にしてツバメアレルギーを克服する今季初勝利を挙げた。チームとして２２安打以上は、１６年７月２９日の広島戦（マツダ）で２４安打を打って以来だった。洋松時代の１９５４年以来７２年ぶりとなる開幕からのヤクルト（当時は国鉄）戦７連敗となっていたが、３回に２点を奪い流れを引き寄せた。着々と追加点を重