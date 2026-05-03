鹿島アントラーズは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節でFC町田ゼルビアとホームで対戦。50分にレオ・セアラのゴールで先制したものの、53分に同点に追いつかれ、１−１でPK戦へ突入。早川友基のシュートストップなどもあり、PK戦を４−２で制し、勝点２を手にした。前節の東京ヴェルディ戦は１−２で敗れ、今季初の90分での黒星を喫していた鹿島。町田戦では相手の最終ラインの裏を狙う動きが活性化し