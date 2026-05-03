「もっとワクワクしたプレーを…」町田戦で濃野公人が感じた鹿島の可能性「主役になるべき人は前線にいっぱいいる」
鹿島アントラーズは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節でFC町田ゼルビアとホームで対戦。50分にレオ・セアラのゴールで先制したものの、53分に同点に追いつかれ、１−１でPK戦へ突入。早川友基のシュートストップなどもあり、PK戦を４−２で制し、勝点２を手にした。
前節の東京ヴェルディ戦は１−２で敗れ、今季初の90分での黒星を喫していた鹿島。町田戦では相手の最終ラインの裏を狙う動きが活性化し、ロングボールの本数を増やし、陣形をコンパクトに保とうとするなど、東京Ｖ戦からの修正を感じさせた。
右SBでフル出場した濃野公人はその変化について「中３日でなかなか完璧な準備はできなかったですけど、意識付けはできた」と語る。
一方で、ちょっとしたパスのズレやボールをつなぐ意識が高すぎて、フィニッシュまで持ち込めない場面もあり、昨季から取り組むビルドアップやボールをつなぐことにチーム全体が馴染んできたからこその歯がゆさも感じているという。その点について、濃野は以下のように表現した。
「最後の部分でパスのズレとかもあって、思うよに攻め切れなかった。なんかもっと一人ひとりがワクワクするプレーをしてほしいなって思うし、誰かに頼っている感じも少しあって...。もっと自分が決めるっていう気持ちがあっていいし、主役になるべき人は前線にいっぱいいる。
だから、（町田戦でも）攻め込んでいてもシュートの回数はめっちゃ少なかったと思うので、もっと俺が決めるという気持ちや、遊び心というか、ちょっとした攻撃のアイデアなどはもっと出してもいいのかなっていう気はしています」
チームとしての共通理解や、大枠の戦い方はでき上がってきた手応えも感じるからこそ、攻撃時の即興性や変化も出せるようにしていきたいと、さらなるレベルアップを見据えているようだ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
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前節の東京ヴェルディ戦は１−２で敗れ、今季初の90分での黒星を喫していた鹿島。町田戦では相手の最終ラインの裏を狙う動きが活性化し、ロングボールの本数を増やし、陣形をコンパクトに保とうとするなど、東京Ｖ戦からの修正を感じさせた。
一方で、ちょっとしたパスのズレやボールをつなぐ意識が高すぎて、フィニッシュまで持ち込めない場面もあり、昨季から取り組むビルドアップやボールをつなぐことにチーム全体が馴染んできたからこその歯がゆさも感じているという。その点について、濃野は以下のように表現した。
「最後の部分でパスのズレとかもあって、思うよに攻め切れなかった。なんかもっと一人ひとりがワクワクするプレーをしてほしいなって思うし、誰かに頼っている感じも少しあって...。もっと自分が決めるっていう気持ちがあっていいし、主役になるべき人は前線にいっぱいいる。
だから、（町田戦でも）攻め込んでいてもシュートの回数はめっちゃ少なかったと思うので、もっと俺が決めるという気持ちや、遊び心というか、ちょっとした攻撃のアイデアなどはもっと出してもいいのかなっていう気はしています」
チームとしての共通理解や、大枠の戦い方はでき上がってきた手応えも感じるからこそ、攻撃時の即興性や変化も出せるようにしていきたいと、さらなるレベルアップを見据えているようだ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
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