５月３日開催のスコットランドリーグ第35節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックが、５位のハイバーニアンと敵地で対戦している。出番が激減している旗手はこの日もベンチスタートとなった一方、直近の公式戦２試合で３ゴール２アシストと絶好調の前田はCFで先発した。立ち上がりから主導権を握るなか、19分に相手が退場者を出して数的優位に。さらに押し込むようになり、41分に均衡を破る。スコアラーは前田だ