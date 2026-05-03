ここにきて調子が上がってきた前田。(C)Getty Images

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　５月３日開催のスコットランドリーグ第35節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックが、５位のハイバーニアンと敵地で対戦している。

　出番が激減している旗手はこの日もベンチスタートとなった一方、直近の公式戦２試合で３ゴール２アシストと絶好調の前田はCFで先発した。

　立ち上がりから主導権を握るなか、19分に相手が退場者を出して数的優位に。さらに押し込むようになり、41分に均衡を破る。スコアラーは前田だ。右サイドからのグラウンダーのクロスを冷静に流し込んだ。
 
　直後にオフサイドの笛が鳴ったものの、VARチェックの末に正式に得点が認められた。

　頼れる28歳の日本代表FWが、北中米ワールドカップを前に勢いを加速させている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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