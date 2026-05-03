老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、日本年金機構から届いたハガキの内容が分からず放置していた場合、今の年金額が増える可能性があるのかについて解説します。Q：70歳です。日本年金機構から届いた