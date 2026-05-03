昨季はリーグ2位の高打率、WSでは大谷から3ランも…移籍1年目は厳しいスタートとなった。メッツに今季から3年1億2600万ドル（約197億円）で加入したボー・ビシェット内野手は、2日（日本時間3日）の試合を終えて33試合で打率.237、2本塁打、OPS.595と大不振。米識者からは「球界最悪の契約」と辛辣な声が寄せられている。ブルージェイズの看板遊撃手だったビシェットは、2021年と2022年にリーグ最多安打を記録した。オールスタ