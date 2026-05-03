元読売ジャイアンツの投手チョ・ソンミンさんと女優チェ・ジンシルさんの娘で、インフルエンサーのチェ・ジュンヒが結婚を控え、婚約者の鼻の整形後の近況を公開した。去る5月2日、チェ・ジュンヒは自身のSNSを通じて、鼻の整形手術を受けて回復中である婚約者の姿を収めた動画を投稿した。【画像】チェ・ジュンヒ「整形怪物？その通り」動画のなかでチェ・ジュンヒは、「式まであと1カ月というところで、婚約者に鼻の手術をさせた