今季初先発で、その期待に応えた。５月３日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第14節で、名古屋グランパスは敵地でＶ・ファーレン長崎と対戦。２−１の逆転勝ちを収めた。29分に先制を許したが、その６分後、永井謙佑が鋭い抜け出しから強烈なミドルシュートを突き刺す。同点ゴールをマークした背番号18は54分、果敢なプレスで相手DFのミスを誘い、奪ったボールを冷静に流し込んだ。試合後のフラッシ