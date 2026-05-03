今季初先発の37歳FWが殊勲の２発！ 名古屋指揮官は感服「若手にとって模範になるようなプレーを続けてくれている」
今季初先発で、その期待に応えた。
５月３日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第14節で、名古屋グランパスは敵地でＶ・ファーレン長崎と対戦。２−１の逆転勝ちを収めた。
29分に先制を許したが、その６分後、永井謙佑が鋭い抜け出しから強烈なミドルシュートを突き刺す。
同点ゴールをマークした背番号18は54分、果敢なプレスで相手DFのミスを誘い、奪ったボールを冷静に流し込んだ。
試合後のフラッシュインタビューで、名古屋のペトロヴィッチ監督は「永井選手が、クオリティの高い選手ということは、もともと知っていましたけど、今日の２得点、素晴らしい形でチームに貢献してくれたと思います」と、37歳FWの活躍ぶりを称える。
「もちろん年齢を重ねていますけど、変わらず練習中から引っ張っていってくれていますし、若手にとっても非常に模範になるようなプレーを続けてくれているので、ゴールを決めてくれたことはチームにとって非常に良い影響があると思っています」
指揮官も満足のパフォーマンスだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季初先発で一発回答！ グランパス永井が逆転勝利に導く２発！
５月３日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第14節で、名古屋グランパスは敵地でＶ・ファーレン長崎と対戦。２−１の逆転勝ちを収めた。
29分に先制を許したが、その６分後、永井謙佑が鋭い抜け出しから強烈なミドルシュートを突き刺す。
同点ゴールをマークした背番号18は54分、果敢なプレスで相手DFのミスを誘い、奪ったボールを冷静に流し込んだ。
「もちろん年齢を重ねていますけど、変わらず練習中から引っ張っていってくれていますし、若手にとっても非常に模範になるようなプレーを続けてくれているので、ゴールを決めてくれたことはチームにとって非常に良い影響があると思っています」
指揮官も満足のパフォーマンスだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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