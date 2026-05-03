米沢上杉まつりのハイライト、川中島の合戦がきょう行われ、大勢の観客が歴史絵巻に酔いしれました。荘厳な雰囲気の中、姿を現した上杉謙信公。こちらはきのう行われた上杉軍が出陣の前に勝利を祈願したとされる儀式「武禘式（ぶていしき）」です。 【写真を見る】歴史絵巻に酔いしれる 米沢上杉まつりのメインイベント川中島合戦 （山形） 観客が静かに見つめる中、武田軍との戦いを前に謙信公が勝利を祈願します。そして