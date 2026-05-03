孫の手で器用に自分の顔を掻いている猫さん。上手に使いこなす姿が可愛らしいと、動画は1.8万回以上も再生され、「痒いところに手が届いて良かったね」「両方の手で持って、上手に使いこなしてる」とのコメントが集まっています。 【動画：ネコが『孫の手』を持って……上手に使いこなす『まさかの光景』】 孫の手で頬を掻く猫さん Instagramアカウント「ran」さまに登場したヨン様は、ごろんと横になり、両手に孫の手をし